Pescia, a scuola di inclusione al Sismondi Pacinotti grazie a Inner-Wheel

Pescia (Pistoia), 5 marzo 2025 – Una iniziativa da applausi. Domattina sarà un giovedì speciale grazie all’International Inner-Wheel Pistoia Montecatini Terme: andremo a scuola di inclusione. Sta riscuotendo un notevole successo, di presenze e gradimento, il service attuato, dalla Valdinievole a Pistoia, dal club delle consorti (e non solo) del Rotary Club, presieduto da Mary Bekele Burru. Il service, interamente finanziato dal club, propone come tema l’inclusione giovanile: è realizzato mediante lo strumento universale dello sport ed è stato fatto proprio, con entusiasmo, da due istituti scolastici quali il Sismondi Pacinotti di Pescia e l’Einaudi di Pistoia.

“Per interpretare e diffondere meglio l’inclusione ci siamo serviti del Progetto Pallamano a Ruota Libera, associazione sportiva pratese costituita da ragazzi diversamente abili – asserisce Mary Bekele Burru –. Il nostro piano prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole medie, superiori e inferiori, del territorio della provincia di Pistoia. Abbiamo iniziato i corsi al ‘Sismondi Pacinotti’ e alle ‘Einaudi’, che ringraziamo di aver aderito subito con passione e partecipazione.

Quale miglior scuola se non quella di trovarsi nelle stesse condizioni del prossimo per capirne il disagio e, nello stesso tempo, trovare il coraggio di affrontare le difficoltà per raggiungere l’obiettivo?”. Il service, destinato ad ampliare il proprio raggio d’azione, si sta facendo conoscere e apprezzare dagli scolari e dalle loro famiglie. Piace agli insegnanti perché altamente educativo. Proseguirà al “Sismondi Pacinotti” domani giovedì 6 e 13 marzo, con orario 9-12, e all’istituto Einaudi nelle date di martedì 18 marzo, mercoledì 30 aprile e giovedì 15 maggio, dalle 8 alle 12.

“Il programma delle lezioni, a cui sono invitati i rappresentanti dei mass media locali per verificarne la bontà, consiste nell’organizzare incontri sportivi, nelle ore dedicate alle scienze motorie, tra i giovani diversamente abili dell’associazione e gli allievi delle scuole: tutti giocheranno in carrozzina, alla pari. I ragazzi normodotati impareranno a vedere la disabilità non come una barriera, bensì come una dote alternativa”, conclude una soddisfatta e orgogliosa Bekele Burru.