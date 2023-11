Pericolo caduta alberi a Montecatini, monitoraggio dopo i crolli

Montecatini Terme, 5 novembre 2023 – Il Comune è pronto per la presentazione di un bilancio sulla condizione delle piante presenti in città e di nuovi progetti per la sostituzione di alberi. La comunicazione è prevista nel giro di qualche giorno e rappresenterà senza dubbio un’occasione importante per capire bene come stanno le cose dopo i crolli degli alberi che hanno interessato la città nella giornata di venerdì. Il problema relativo alla conclusione del ciclo vitale di molte piante è senza dubbio una delle questioni più spinose per Montecatini negli ultimi dieci anni. Ormai il crollo degli alberi è diventato un fatto quasi di routine a Montecatini, fin dalla precedente amministrazione. Decenni di tranquillità, forse, hanno ritardato la progettazione e la partenza di interventi adeguati.

Tre alberi sono crollati a terra in poche ore, travolti dalla pioggia, venerdì. Il primo è caduto nell’area della Querceta, accanto alla funicolare, nella zona dell’isituto alberghiero Martini. È stato accertato che la competenza in capo a quel pino finito a terra non è né del Comune né della Provincia: la pianta infatti si trovava nella proprietà dell’ex hotel Cristallo, chiuso da molto tempo e al centro di un iter fallimentare.

Molte piante presenti a Montecatini, ormai, stanno esaurendo il loro ciclo vitale e i pesanti eventi atmosferici degli ultimi giorni contribuiscono in modo determinante al loro crollo. La caduta più impressionante però è avvenuta alcune ore dopo quella alla Querceta e si è verificata in viale Adua, di fronte al bar Stadio, dove un albero è crollato su un’automobile in sosta, all’interno della quale si trovava il conducente. Tutti i presenti si sono spaventati moltissimo alla vista dei fatti, temendo molto per la sorte dell’uomo. Per fortuna, il conducente non ha riportato particolari lesioni. Ciliegina sulla torta è stata la caduta di una pianta di medie dimensioni in pineta, nella parte vicino a viale Verdi. In questo caso, non stava passando nessuno al momento del crollo.

Ieri mattina poi un grande ramo è crollato alle Terme Excelsior, che per fortuna erano vuote. L’amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppe Bellandi, prima, e Luca Baroncini, adesso, ha dato il via a una serie di importanti interventi per la sostituzione delle piante più vecchie che possono rappresentare, specie i periodi dell’anno come questo caratterizzati da forte vento e maltempo sotto forma di pioggia e grandine, un pericolo per i cittadini. Ma il grande numero di alberi presenti in città non consente una soluzione rapida del problema, nonostante gli sforzi. Adesso, l’amministrazione svelerà le carte in merito alla situazione delle alberature e agli interventi previsti.

Da.B.