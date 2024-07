"Per nove mesi a Margine Coperta. I ritardi ci costeranno 20mila euro"

"I ritardi relativi all’installazione degli spogliatoi provvisori al campo sussidiario Mariani rischiano di costarci quasi 20mila euro, visto che per nove mesi dovremo utilizzare il campo del Margine Coperta, con la prima squadra e le altre. Spero che il Comune trovi il modo di aiutarci, perché non si prospetta una bella situazione". Alessandro Romani, direttore generale del Valdinievole Montecatini, è molto preoccupato per la rivelazione fatta dalla Giunta durante un incontro tenuto con le società sportive lo scorso 16 luglio. "La riunione – prosegue Romani – ha visto la partecipazione di tutte le società che, a vari livelli, si occupano di discipline sportive in città. Ognuno ha varie problematiche da risolvere, purtroppo. L’annuncio che gli spogliatoi provvisori, che sarebbero dovuti servire all’utilizzo del sussidiario Mariani, saranno installati molto più tardi rispetto a quanto annunciato è davvero una notizia preoccupante per noi. Abbiamo già individuato una soluzione con l’utilizzo dei campetti del Margine Coperta, ma la spesa complessiva per circa nove mesi, visto che gli spogliatoi provvisori dovrebbero arrivare a febbraio-marzo, andrà ad aggirarsi intorno ai 20mila euro. Confidiamo in una forma di aiuto da parte del Comune, perché si tratta di una spesa davvero pesante da sostenere".

Stefano Scaffai, presidente del Montecatini Calcio, mantiene un atteggiamento prudente. "Ancora non abbiamo certezze e particolari approfonditi sulla vicenda – sottolinea – preferiamo quindi aspettare per esprimerci. Preso avremo un incontro con l’amministrazione per fare il punto in maniera adeguata". La giunta, intanto lavora per trovare una soluzione al complesso caso scoppiato nell’ambito dei lavori su un’opera pubblica molto attesi in città.

Da. B.