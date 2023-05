Per l’emergenza in Romagna rinviate le cene per i 120 anni

Più importante l’emergenza che delle celebrazioni. Così la Società di Soccorso Pubblico ha rimandato le due cene che si dovevano svolgere per festeggiare i 120 anni dell’associazione, per5chè adesso l’attenzione è tutta rivolta all’emergenza in Romagna per i danni dell’alluvione.

"Avevamo infatti previsto due cene sociali - spiega il presidente Gabriele Pellegrini – , nelle date del 26-28 maggio, grazie all’ aiuto della Protezione civile e del nostro nucleo operativo. Mi sono dovuto trovare di fronte al problema di mobilitare i miei ragazzi per l’ emergenza Nazionale in Emilia Romagna, sapendo benissimo che questo avrebbe necessariamente portato alla cancellazione dei due eventi per noi importanti e di avvicinamento alla popolazione. Ho scelto quello che da sempre è per noi una priorità l’ aiuto al prossimo, dando tutte le disponibilità di uomini e mezzi che la protezione civile necessitava e ancora oggi necessita".

"I due eventi - conclude Pellegrini – saranno sicuramente riproposti quando anche il clima, sarà di festa e di leggerezza".

Scelta condivisa anche dal sindaco Luca Baroncini: "I 120 anni del Socorso Pubblico sono un momento importante di festa e meritano di essere celebrati e le cene erano un momento importante di coinvolgimento di tutta la comunità. Però in questo momento la prioprità è l’emergenza. Ed è encomiabile e straordinario l’impegno non solo del Soccorso Pubblico ma di tutti i volontari per quello che stanno facendo in Emilia Romagna, Marche e anche nel Mugello. Tra l’altro proprio Montecatini anche in questa triste circostanza ha dimostrato il suo grande cuore".