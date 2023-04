"Pensando a Pino", viaggio nella musica

"Pensando a Pino" è omaggio a Pino Daniele e viaggio multimediale tra musica, voci e immagini. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Tetro Pacini di Pescia. Sarà il racconto di quella irripetibile avventura che cambiò per sempre il corso della musica italiana. Il progetto nasce dal desiderio di un omaggio sincero a Pino Daniele, frutto di un amore viscerale che i musicisti Gennaro Scarpato (batteria, percussioni, voce), Meme Lucarelli (chitarra, voce e narrazione) e Andrea Gorza (basso elettrico) nutrono nei confronti dell’artista scomparso nel 2015.

In questo viaggio fatto di musica, voci e suggestioni visive, vanno alla ricerca, tra luci e ombre, di quella stessa emozione che vale sempre la pena comunicare. Viaggio attraverso le diverse anime di Pino: dall’Uomo in Blues al Mascalzone Latino, passando per O scarrafone e il Lazzaro Felice, dalle radici popolari e il Blues, dal rapporto di odio-amore con la sua amata terra, dagli innumerevoli innesti stilistici, in un turbinio di parole, musica e collaborazioni appassionate con artisti dei più diversi universi musicali. Soprattutto la voglia di salire sul palco, di mettersi a nudo e raccontarsi in nome della cosa che più di ogni altra Pino amava: la sua musica. Un’occasione da non perdere per chi vorrà farsi trasportare da questa magia sospesa tra cielo e terra, antico e moderno tra le coste mediterranee e i vicoli di Napoli.