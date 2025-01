Pd su crisi Conbipel: "Governo assente"

Il Pd di Pistoia attacca il governo sulla chiusura dello storico negozio Conbipel a Pieve a Nievole: "è grave l’assenza del governo su questa situazione – dicono i Dem in una nota –. Ben 11 persone, tutte donne, perderanno il posto di lavoro senza che siano state neppure valutate possibilità alternative. Da parte della proprietà ci saremmo aspettati proposte per il rilancio del marchio, scelte strategiche e un piano industriale. Invece è arrivata la soluzione più facile e dolorosa".

"In questo contesto è evidente, ma non è una novità, la totale incapacità del governo Meloni che resta solo a guardare passivamente e si dimostra

non in grado di gestire le crisi. Come Partito Democratico provinciale di Pistoia siamo a fianco dei lavoratori coinvolti dalla vicenda ed esprimiamo loro piena solidarietà".