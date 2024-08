Paura in autostrada: auto ribaltate

Spettacolare incidente, ieri pomeriggio, lungo l’autostrada A-11, nel tratto tra Pescia e Montecatini. Per cause ancora in via di accertamento, intorno alle 17, una macchina con a bordo due turisti stranieri ha tamponato un altro veicolo. Entrambi i mezzi si sono ribaltati, spaventando moltissimo gli altri guidatori che stavano transitando nella zona.

Il veicolo con a bordo i due turisti è rimasto nella corsia, mentre l’altro ha fatto un vero e proprio salto, finendo in quella opposta, con il serio rischio di scontrarsi con altri mezzi.

Per fortuna, la terribile carambola non è avvenuta.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato al numero unico di emergenza 112, è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte Buggianese insieme a un mezzo del distaccamento dei vigili del fuoco di Pescia.

I medici e i sanitari hanno subito accettato le condizioni delle persone rimaste coinvolte nello scontro: per fortuna nessuno di loro ha riportato lesioni gravi.

I tre sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l’area, per evitare che scoppiassero incendi o avvenissero esplosioni, in attesa della rimozione.

