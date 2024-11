Il nodo passaggi a livello a Montecatini, il sindaco assicura: “No a muri come a Pieve”

Montecatini Terme, 30 novembre 2024 – «Prenderemo in considerazione solo proposte migliorative della viabilità in città dagli studi che Rete Ferroviaria Italiana dovrebbe presentarci tra dicembre e gennaio, al fine di eliminare i passaggi a livello. Su questa vicenda coinvolgerò tutte le forze politiche e la città, pronto anche a organizzare un referendum. Intanto, abbiamo ricevuto garanzie scritte, inviate per posta elettronica certificata, che l’intervento di allargamento del sottopasso tra lo stadio e l’ippodromo non sarà legato all’eliminazione dei passaggi a livello».

Il sindaco Claudio Del Rosso ha chiamato il consiglio comunale all’unita, ieri pomeriggio, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci sui contatti con Rfi, iniziati la scorsa estate. «Tutti abbiamo presente l’immagine del muro tirato su a a Pieve a Nievole per il raddoppio della ferrovia – ha sottolineato l’esponente dell’opposizione – non appena usciamo al casello autostradale. Vogliamo questo per Montecatini?».

Del Rosso ha replicato che è «pronto a dar vita a una protesta clamorosa se dovesse essere presa una decisione del genere. Mi leggerei a un passaggio al livello e, dopo essere stato staccato, presenterei le mie dimissioni, perché una scelta del genere è intollerabile. Intanto, ci siamo già rivolti ai tecnici che lavorano al nostro Piano strutturale agli ingegneri». Il sindaco ha espresso parere positivo sul progetto che la società Intrarail vuole realizzate per l’allargamento del sottopasso tra lo stadio e il sottopasso.

«È previsto un allargamento di tre metri – ha spiegato ieri in consiglio – con uno sbassamento del passaggio e, come da noi richiesto, l’inserimento di un passaggio pedonale e di uno ciclabile». Del Rosso è pronto a incontrare il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per parlare della situazione, come ha affermato raccogliendo la sollecitazione di Fanucci. Su questa possibilità, potrebbe giocare un ruolo molto importante l’ex sindaco Luca Baroncini, a oggi segretario regionale della Lega, al quale è stato chiesto di agire per facilitare un vertice istituzionale. Del Rosso ha garantito che «almeno un rappresentante di ogni gruppo di minoranza sarà convocato e potrà partecipare al prossimo incontro con Rfi, perché su un tema così delicato è necessaria la massima trasparenza. Ribadisco che sono pronto a fare un referendum tra i cittadini. Eventuali lavori non sono certo imminenti e potrebbero partire anche alla fine o dopo il nostro mandato, ma voglio agire per la tutela della città senza scaricare tutto a chi verrà dopo».