Parte il Cosmica Yoga Festival, settimana dedicata al benessere

Montecatini, 4 luglio 2025 – Sarà una settimana dedicata al benessere mentale e fisico, con attività per tutti i gusti e le età. Si apre oggi tra il Parco della Pineta e il Palazzo del Turismo di Montecatini il Cosmica Yoga Festival, una manifestazione dedicata allo yoga e alla natura. Un programma ricco di attività che spaziano dalla pratica agli incontri fino alle conferenze sui temi dello yoga, del benessere olistico e dell’armonia interiore.

Già in questa edizione saranno presenti importanti punti di riferimento del mondo dello yoga come Dejanira Bada, Martina Rando e Martina Sergi. Non mancherà l’intrattenimento serale con musica dal vivo, cinema all’aperto e performance speciali. Ogni sera il parco si trasforma in un palco sotto le stelle, con performance acustiche, concerti evocativi e proiezioni cinematografiche come “Into the Wild”, “Wall-E” e “Il Sale della Terra”.

Tra gli ospiti musicali: Irene Fornaciari, Duoroboros, e Luca Nesti con Banda Gaber. Il festival propone anche trattamenti individuali su prenotazione come: shiatsu, massaggi con campane tibetane, Riflessologia plantare, Fiori di Bach e benessere emozionale.

Si parte oggi con Giulia Coccoli e il suo Vinasya Flow a cui farà seguito una conferenza sul Mindfulness e yoga a cura di Dejanira Bada. A concludere questa prima giornata toccherà a Matteucci, cantautrice toscana che propone un evento speciale in cui atmosfere e strumenti, voci e armonie si fondono in un viaggio sonoro tra emozione e contaminazione culturale. Domani, sabato 5 luglio, ad aprire le danze ci penserà Martina Rando che condurrà una classe di Hatha Flow. A seguire Yoga per bambini con Giulia Parlanti, Hata yoga con Barbara Pagni e la prima delle due lezioni con la naturopata Clara Amato.

Nel pomeriggio ecco il workshop sul Breathwork in compagnia di Federica Ferro e poi alle 21 il live acustico a cura di Irene Fornaciari in duo con Federico Biagetti. La domenica ecco un dolce risveglio con Martina Sergi e il suo Yoga nel verde. Poi ancora Yoga per bambini e Hata yoga ci condurranno ai due workshop previsti nel pomeriggio con Elisabetta Spezzaferro e Margherita Mazzocchi. Lo yoga al tramonto in programma alle 19 ci proietta verso l’evento delle 21 in pineta dove Marco Santini e Alessio Morganti si esibiranno nel Bagno Sonoro. Il programma completo su Instagram e Facebook. Il festival è promosso dal Comune e organizzato da Tag progetti Culturali. Tutti gli eventi sono gratuiti. Trattamenti su prenotazione [email protected]

L.M.