Pari del Ponte Buggianese

1

CUOIOPELLI

1

: Rizzato, Sanzone (37’ st Cecchi), Kapidani (19’ st Martinelli), Birindelli (19’ st Sgherri), Chelini, Palmese, Sali (39’ st Zani), Pievani, Fantini, Bellandi G. (47’ st Bellandi F.), Gargani. A disp. Calu, Seghi. All. Vettori.

CUOIOPELLI: Papeschi, Arrighini, Porcellini, Burato, Milani (32’ st Innocenti), Luka, Hanxhari (38’ st Tuzi), Vannuzzi (6’ st Pinna), Matteoli (39’ st Maglio), Ferraro, Campo (14’ st Turini). A disp. Brogi, Arrigucci, Bindi, Tassi. All. D’Addario.

Arbitro: Giusti di Livorno

Marcatori: 12’ Matteoli, 31’ Gargani (PB)

L’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza fra Ponte Buggianese e Cuiopelli finisce 1-1. Caldo e fatiche della preparazione che si sentono: per il verdetto servirà attendere il ritorno.

I pontigiani si dispongono con 3-4-1-2, con Gargani e Bellandi in attacco, mentre gli ospiti optano per un 4-3-1-2, con Matteoli e Campo pronti ad agire in avanti. I ragazzi di Vettori partono bene, e provano sin dall’inizio a fare gioco, sfruttando anche Sali schierato come esterno di centrocampo. La Cuoiopelli invece è molto più timorosa. Al 12’ Chelini prova il tiro dalla distanza, che Papeschi para. Il numero uno di D’Addario è furbo nel fare ripartire subito il contropiede, che permette a Matteoli di involarsi verso l’area avversaria, da dove scaglia un sinistro preciso, che si insacca alle spalle di Rizzato. Ospiti quindi in vantaggio alla prima vera occasione creata in avanti, ma il Ponte Buggianese protesta, perché l’azione sarebbe viziata da un fallo su Chelini, che l’arbitro Giusti non sembra aver notato. La risposta dei pontigiani arriva al 31’, quando Gargani parte palla al piede dalla linea di centrocampo, supera con forza tre uomini e trafigge Papeschi con un destro imparabile. Successivamente sono Fantini e Sali a cercare la via del gol, ma Papeschi si supera e nega loro la gioia di andare in rete, con due buoni interventi.

Nella ripresa i ritmi sono molto piu blandi. I due mister provano a ravvivarli, inserendo forze fresche dalla panchina. Di azioni degne di nota, però, se ne contano pochissime. Capitano agli ospiti, che impegnano Rizzato con due calci piazzati tirati da Burato e Ferraro, che il numero uno dei pontigiani devia in angolo. Alla fine le due squadre sembrano accontentarsi, e conquistano un pari, che lascia aperto ogni discorso legato al passaggio del turno alla gara di ritorno, in programma il prossimo 18 settembre.

Simone Lo Iacono