Parco sempre più verde. Donate piante di gelso

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, organizzata lo scorso 21 novembre, il consorzio forestale KilometroVerdeParma ha raggiunto Collodi per l’iniziativa di forestazione "Pinocchio pianta con noi", organizzata in collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi. Il Consorzio, impresa sociale nata con l’obiettivo di creare aree verdi e boschi permanenti, ha donato al Parco di Pinocchio le piante di gelso che contribuiranno all’arricchimento del bosco esistente. I nuovi inquilini verdi del parco sono stati collocati nel terreno della fattoria didattica vicina al Pinocchione, con il coinvolgimento di circa 150 alunni della scuola primaria Attilio Mussino.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente e il segretario generale della Fondazione, Pier Francesco Bernacchi e Davide Battistini, i rappresentanti di KilometroVerdeParma e, per il comune di Pescia, l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Alina Coraci, assieme al consigliere Matteo Leggio.

La scelta del luogo ha un alto valore simbolico legato alla celebre favola di Pinocchio, il burattino nato proprio da un tronco d’albero. "Molto spesso gli alberi hanno un ruolo fondamentale nelle fiabe – il commento dell’assessore Coraci – proprio a partire da quella di Pinocchio; parallelamente, gli alberi e gli spazi verdi sono indispensabili per la vita delle comunità e il benessere delle persone. È questo il messaggio vogliamo trasmettere e per il quale– conclude – ringrazio sentitamente il presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi, i responsabili di KilometroVerdeParma, gli educatori, gli insegnanti e i bambini che hanno partecipato a questa splendida iniziativa".

