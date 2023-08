Parco di Pinocchio: celebrazioni filateliche e spettacolo

Pescia, 24 agosto 2023 – In occasione delle celebrazioni dei 140 anni delle Avventure di Pinocchio in programma oggi, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale. Sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo spazio allestito al parco di Pinocchio, via San Gennaro 5 a Collodi dalle 17 alle 19.45. Le celebrazioni per l’anniversario del capolavoro del 1883 si tengono al Parco di Pinocchio a Collodi oggi alle 17 con ingresso gratuito. Nella giornata, che coincide con i festeggiamenti di San Bartolomeo patrono di Collodi, è previsto anche l’ingresso libero dalle 18 alle 19 per visitare parco e giardino; alle 21.30 spettacolo gratuito al Giardino Storico Garzoni: va in scena il musical Pinocchio in viaggio, dall’omonimo libro di Manola Caribotti e con la direzione artistica di Lara e Morena Maggiani.

Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi (nella foto), le autorità e Poste Italiane. L’annullo riguarda una serie di cartoline che riproducono i muri dipinti nel paese di Collodi. I francobolli scelti sono quelli con Pinocchio alla guida di un triciclo e uno dedicato ai libri per l’infanzia con il Pinocchio di Jacovitti. Le opere dei muri dipinti sulle cartoline sono di Gioxe De Micheli (Il sogno di Collodi), Antonio Possenti (Il Gatto e la Volpe), Mario Madiai (Pinocchio col grillo parlante), Marco Salerni (Il carro dell’Omino di burro), Andrea Granchi (Pinocchio, ovvero il lungo viaggio dell’uomo), Roberto Giovannelli (Pinocchio sogna gli zecchini d’oro).