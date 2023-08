Paolo Sax salvato dall’amico: "Addormentato al volante. Ha preso subito lo sterzo"

Pieve a Nievole (Pistoia), 8 agosto 2023 – ”Ho sentito proprio il momento in cui Massimiliano mi ha preso lo sterzo dalle mani per raddrizzare il camion, altrimenti sarei finito sulla parete della galleria ieri notte". È ancora provato dalla quanto accaduto e da un successo oltre le aspettative per i suoi spettacoli richiesti ovunque anche in contemporanea Paolo Grossi, che paga con la stanchezza tanto lavoro. Ammette pubblicamente di aver rischiato e di aver fatto rischiare le conseguenze del suo affaticamento professionale cercando comprensione e riscuotendo l’affetto degli amici e nel farlo ringrazia chi era nella cabina del camion con lui l’altra sera e ha evitato il peggio. "Vorrei pubblicamente ringraziare Massimiliano Lunardi che stamattina alle 7 al ritorno dalla serata di Marina di Massa era in cabina con me e mi ha salvato la vita ...mi sono addormentato mentre guidavo con il camion in galleria dentro il Quiesa...mi ha preso il volante tra le mani e ha raddrizzato le ruote ...e ora sono qui a raccontare. Grazie". Intanto l’amico Max riflette su quanto accaduto. "Quando mi sono accorto che Paolo stava andando fuori strada verso destra – racconta – l’ho avvertito e ho preso il volante in mano per raddrizzare la traiettoria del mezzo, nel frattempo Paolo si era già ripreso. È una vita dura quella delle serate e lui è veramente super impegnato. Quando è con il furgone posso dargli una mano, ma non avendo la patente C non posso guidare il camion, altrimenti ci saremmo alternati. Comunque si è fermato e ha riposato una 40ina di minuti". L’estate è ancora lunga e intanto Paolo Sax sta già progettando gli eventi per la casa di Babbo Natale. "In questo periodo si mangia anche poco – chiude – proprio per evitare pesantezza e stanchezza della digestione, ma è successo tante volte di tirare troppo il proprio corpo. Quest’anno veramente troppi servizi e richieste, oltre ogni più rosea aspettativa".