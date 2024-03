Comunità in lutto per Paolo Mariotti, sessant’anni di ristorazione. Quanti vip al suo ‘Discepolo’

Montecatini (Pistoia), 15 marzo 2024 – Saranno celebrati questa mattina, alle 10.30, nella basilica di Santa Maria Assunta, in piazza del Popolo, i funerali di Paolo Mariotti, per oltre sessant’anni titolare del ristorante "Il Discepolo", alla Casina Rossa. La notizia della sua scomparsa, a novant’anni non ancora compiuti, ha destato profondo cordoglio in città, dove era molto apprezzato e conosciuto per le sue grandi dote umane e professionali. Una carriera iniziata con la gavetta, quella del ristoratore montecatinese. Giovanissimo, negli anni Cinquanta, si era fatto le ossa a bordo delle navi da crociera. Prima ancora era stato al ristorante Centrale, in piazza del Popolo, con il fraterno amico Sergio Parlanti, conosciutissimo in città con il soprannome di "Ciccino". Era poi passato al Grand Hotel & La Pace, allora meta dei più bei nomi del jet set internazionale, e al Sestriere, nel lussuoso albergo della famiglia Agnelli. Nel 1952 si imbarcò sulla nave da crociera Home Line, insieme al grande Sirio Maccioni, che più tardi avrebbe dato vita al celebre ristorante "Le Cirque", a New York. In seguito, Paolo Mariotti tornò a Montecatini, dove iniziò a lavorare nel negozio di generi alimentari che la famiglia aveva aperto alla Casina Rossa, con il fratello Aldo, in seguito titolare dell’Hotel Nuovo Savi, scomparso prematuramente. Nel 1963 inizio la sua avventura imprenditoriale nel campo della ristorazione, con l’apertura del "Discepolino".

Proprio lo scorso dicembre, Mariotti aveva festeggiato i sessant’anni nel campo della ristorazione. Nel 1969, "Il Discepolo " si è trasferito nella sua attuale sede , continuando per molti decenni una tradizione di alta qualità e di successo. Sono tanti i clienti vip, tra il mondo dello spettacolo e quello della cultura che sono venuti a trascorrere una serata coccolati dalla sapiente cucina del locale. Da Delia Scala a Mina, fino ad arrivare al pittore Pietro Annigoni, senza dimenticare l’attrice Maria Grazia Cucinotta. E, ancora, come non dimenticare la presenza del grande Antonello Venditti. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, quella di Mariotti, accanto all’adorata moglie Loretta e ai figli Stefano, che oggi manda avanti il ristorante, e Ilaria. Anche il sindaco Luca Baroncini esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Mariotti. "Tanto dolore – sottolinea –. Una persona per bene che ha saputo creare un ristorante che è uno dei punti di riferimento della nostra città. Grande lavoratore, ha condotto insieme alla moglie e figli il ristorante il Discepolo con grande professionalità e passione. La sua famiglia sta portando avanti il suo esempio con grande impegno e capacità. Le mie più sentite condoglianze, anche a nome della città di Montecatini Terme, alla moglie, all’amico Stefano e a sua sorella e a tutto lo staff del locale". Mariotti, oltre alla moglie, i figli e i loro familiari, lascia anche la cognata Marisa e i nipoti Antonio, Luca e Cristina, noti albergatori .