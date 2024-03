Pallacanestro, all’aperto si può. Riapre il playground al Palavinci

Il campo da gioco esterno, il playground del Palazzetto di via Leonardo da Vinci, riapre al pubblico. L’appuntamento con la pallacanestro giocata all’aperto è venerdì 8 marzo. La struttura, per il momento, sarà accessibile il venerdì, dalle 14 alle 18, e sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 18. La città si riappropria così di uno spazio sportivo e sociale di grande importanza, soprattutto per i più giovani.

Molti ricordano con piacere i pomeriggi trascorsi a fare due tiri a canestro insieme agli amici, magari durante la bella stagione. A dare la notizia è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni. "Visto il periodo scolastico ed i campionati di basket giovanile ancora in essere- sottinea l’esponente della giunga l’apertura sarà limitata ai fine settimana, per dare modo a qualche ragazzo - e magari a qualcuno che ragazzo era qualche decennio fa - di andare a far canestro con amici, coetanei, ex-compagni di squadra o come capita coi propri figli".

Sartoni ribadisce che il valore di questo spazio non è soltanto sportivo". Da un punto di vista sociale e aggregativo – sottolinea – la riapertura che abbiamo attivato dopo una chiusura di molti anni è un modo per dare la possibilità a concittadini di praticare quel tipo di attività sportiva gratuitamente e a seconda del tempo a disposizione. L’orario attuale sarà valido fino alla fine del mese di aprile, momento nel quale, con le giornate più lunghe e la temperatura più tiepida, sarà strutturato l’orario estivo".

Un cartello all’entrata del campo esterno del palazzetto di via Leonardo Da Vinci avvisa gli utenti di non disturbare con rumori molesti o comportamenti scorretti i residenti di via Castellaccio, subito confinante. Un giusto modo per ricordare l’importanza del ’fair play’ (e del buon senso) anche al di fuori della pratica sportiva.

Da.B.