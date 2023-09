Palio, il giorno della verità Sale l’attesa per la sfida alla conquista del cencio

di Emanuele Cutsodontis

Lo scorso anno furono gli arcieri del Rione San Francesco a imporsi, in rimonta. Questo pomeriggio il ‘cencio’ torna in palio; realizzato dal fiorentino Enrico Guerrini, ricorda il 30 luglio del 1430, il giorno in cui Pescia respinse con le armi l’esercito del duca di Milano Francesco Sforza. Sarà una domenica intensa fatta di un programma fitto di appuntamenti. Alle 14.45, dalle scuole Simonetti, partirà il corteggio storico, che si concluderà in piazza Mazzini. L’inizio della serie di quattro volèe di frecce è previsto alle 17. Nelle prime tre tornate ciascuno degli arcieri in gara dovrà centrare i quattro bersagli posizionati sui paglioni.

Nella prima, tre avranno il diametro di 25 centimetri, e assegneranno 10 punti, uno sarà di 15 centimetri, e centrarlo varrà 25 punti. Nella seconda tre bersagli saranno larghi 20 centimetri, e assegneranno 15 punti a chi li centrerà, l’ultimo sarà di 10 cm, colpirlo porterà 40 punti. Nella terza prova tre dei piattini di gesso saranno di 15 cm di diametro, e assegneranno 20 punti a chi li colpisce, il quarto sarà largo appena sette centimetri, e regalerà 50 punti a chi lo centrerà. Nella quarta volée, l’ultima, ogni arciere avrà a disposizione tre frecce per centrare un solo bersaglio, del diametro di 10 centimetri; colpendolo con la prima si vedrà assegnare 60 punti, che diventeranno 40 o 20 se sarà colpito con la seconda o con la terza.

L’emozione per questa attesissima sfida è tanta, e sala passo dopo passo avvicinandosi al cuore dell’appuntamento. Intanto le ultime novità per accompagnare gli appassionati nel conto alla rovescia ormai agli sgoccioli.

Venerdì sera sono stati benedetti gli arcieri e i paglioni, ed è stato sorteggiato l’ordine in cui saliranno sul palco per scoccare le frecce. Il paglione più a nord è stato assegnato ai detentori del ‘cencio’, il Rione San Francesco, che schiera Riccardo Bini, Mirco Borracelli, Maurizio Perini, Giacomo Di Natale, Francesco Filippelli e Massimo Mazzucato; al loro fianco, il Rione Ferraia, con Luca D’Ulivo, Daniele Petrini, Carlo Petrini, Alessio Petrini, Otello Baldini, Angelo Privitera. Poi il Rione Santa Maria, che presenta Deni Vannucci, Simone Ceccotti, Edoardo Ercolini, Valentino Ieri, Nada Michelotti e Ambra Ciomei. Nel paglio più a sud, infine, il Rione San Michele, forte di Davide Inzaina, Gino Landi, Matteo Molini, Gabriele Ghera e Maria Paola Massari. Ogni rione ha a disposizione un sesto arciere, in caso di infortunio.

L’accesso alla piazza avrà il costo di 3 euro, che salgono a 15 per chi volesse assistere al Palio dalla tribuna. Al centro della piazza, come nelle ultime edizioni, sarà allestito un maxi schermo per permettere di seguire al meglio la gara.