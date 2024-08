Palio, conto alla rovescia. Il Ferraia fa già festa

La settimana del Palio è finalmente entrata nel vivo: domenica, in piazza Mazzini, è stata assegnata la ventesima, e quasi certamente ultima, edizione del torneo di ’Palla al Paniere’. Per la terza volta consecutiva, a portare a casa il titolo è stata la squadra del Rione Ferraia, affidato a Gianguido Franchi. Il gruppo composto da Gabriele Renieri, Pietro Ciambriello, Irene Parrillo, Melissa Petrini, Filippo Michelotti, Lorenzo Pasotti, Matteo Soldi, Brando Petrini, e Ilaria e Irene Bulleri prima, in semifinale, ha regolato il Rione Santa Maria, e in finale ha piegato il San Michele, qualificato battendo il San Francesco, quarto alla fine. Alle 21.30, in Piazza del Grano, successo per il ‘Processo a Castruccio Castracani, le donne accusano il Duce di Lucca’, dialoghi dal romanzo storico ‘L’ombra della Pantera’, di Daniele Zucconi.

Sono iniziate le tradizionali cene propiziatorie: dopo Ferraia e San Michele, è ora la volta di San Francesco e Santa Maria. Da venerdì, sempre in piazza del Grano, sarà aperta l’area food, con il coinvolgimento delle attività locali. sempre venerdì, alle 20.30, la chiesa di Santo Stefano ospiterà la benedizione di arcieri, gonfalone di Lega e rioni, e Cencio, poi il corteggio storico raggiungerà piazza Mazzini, dove è previsto il concorso ’Disfida scenografica’, con i rioni impegnati nella realizzazione di uno spettacolo coreografico. Sarà premiato Alessio Petrini (Ferraia), miglior arciere del 46° Palio, quindi verranno sorteggiati i paglioni, presentate le squadre dei rioni e la dama pesciatina che parteciperà allaventitreesima edizione del ’Concorso La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo e nel Rinascimento’, in programma sabato. Sabato, in piazza Mazzini, alle 10 apre il mercato medioevale, poi, dalle 17 alle 19 gli arcieri potranno provare a tirare sui paglioni. Alle 21, inizierà il concorso della dama.

Al mattino di domenica sarà estratto il vincitore della lotteria del Palio, poi, alle 15, da via Vittorio Veneto, partirà il corteggio storico, a percorso ridotto per agevolare lo svolgimento della manifestazione. La gara degli arcieri inizierà alle 17.

Emanuele Cutsodontis