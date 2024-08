PalaTerme, i dettagli del programma dei lavori

L’amministrazione comunale rende noto il programma temporale di tutto il calendario dei lavori che, entro la fine di agosto del 2025, porteranno alla ristrutturazione completa del Palaterme. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, ha risposto in modo affermativo alla richiesta avanzata dal consigliere di minoranza Karim Toncelli (Lega). Dalla gIunta arrivano anche altri annunci sull’attività di ristrutturazione dell’impianto comunale. "L’amministrazione intende sostenere le società sportive compensando, a consuntivo, con contributi che copriranno il maggior costo diretto, ovvero la differenza del costo attuale rispetto al costo sostenuto per lo spostamento dell’attività in altra struttura. La giunta provvederà periodicamente una volta al mese, con un calendario condiviso a partire da settembre, a incontrare le società sportive per aggiornarle sullo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso via sia la necessità di informative straordinarie sarà cura della amministrazione di effettuare le convocazioni".

Ecco i primi passi dei lavori avviati al PalaTerme. "Durante l’ultima settimana di agosto – ha già ricordato Bibi – è prevista la demolizione dei bagni e degli spogliatoi. A settembre l’intervento riguarderà l’impiantistica idraulica, e, pochi giorni dopo, è previsto lo smontaggio dei serramenti e del raffrescamento. Per fine agosto del 2025, organizzandoci in modo adeguato contiamo anche di completare le procedure burocratiche per l’agibilità, provvedendo a consegnare le chiavi del Palaterme alle società il primo settembre".

Tra settembre e ottobre di quest’anno è prevista una serie di demolizioni, con montaggio e smontaggi nell’edificio. Il consigliere Toncelli aveva chiesto alla giunta di "condividere il calendario preciso delle varie fasi dei lavori, con l’indicazione delle date di inizio e fine previste per ciascuna di esse".

In attesa che il PalaTerme prenda forma nella sua nuova versione più moderna e funzionale, le due squadre di basket della città giocheranno lontano da Montecatini. la Fabo Herons disputerà le sue partite casalinghe al PalaTagliate di Lucca, mentre La T Gema sposterà la sede delle gare interne al PalaCarrara di Pistoia.

Daniele Bernardini