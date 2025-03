Otto marzo fra mimose e proiezioni. Le iniziative di un giorno speciale

La città celebra tutte le donne del mondo. In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della donna l’amministrazione comunale ha pensato di rendere omaggio alle donne con due diverse azioni sul territorio. Due proiezioni mappate su altrettanti edifici che affacciano su piazza del Popolo (sopra il Bar Centrale e sopra la Libreria Mondadori, ex Hotel Corona d’Italia). Poi, la distribuzione di un omaggio floreale, la classica mimosa, destinato a tutte le donne. "Abbiamo l’assoluta convinzione che le donne, tutte le donne, vanno celebrate quotidianamente, trecentosessantacinque giorni all’anno – ha detto il sindaco Claudio Del Rosso –. Spesso, però, la cronaca ci riporta ad una realtà diversa, ed è proprio per questo che le celebrazioni della Giornata internazionale della donna hanno assunto un significato infinitamente più importante promuovendo l’importanza della questione di genere, dell’uguaglianza e della valorizzazione delle donne".

Le proiezioni andranno avanti per l’intera giornata, allo scopo di far riflettere e creare emozione. Una squadra di otto ragazzi, intanto, distribuirà cinquecento mimose in vari punti del centro cittadino. "Montecatini Terme celebra le Donne – chiosa Del Rosso – quelle che dedicano o hanno dedicato la propria vita alla scienza e all’arte, le icone del cinema, della musica e dello sport, quelle che hanno ispirato l’Italia e il mondo intero, simboli di coraggio e resilienza, le star che si sono innamorate della nostra bellissima città".

E nella nostra città non mancano certo le grandi donne da ricordare. Ne è una prova la walk of fame intitolata "Passi di gloria". Dal 1782, anno in cui il Granduca Leopoldo di Toscana decise la costruzione di questo ampio viale per collegare gli stabilimenti termali alla "strada maestra" Pistoia-Lucca, tante donne importanti della storia e dello spettacolo hanno passeggiato lungo questo bellissimo e ombreggiato percorso. Principesse, cantanti, artiste, campionesse dello sport. Oggi, 8 marzo, sarà perciò l’occasione giusta per commemorare tutte queste figure femminili che hanno fatto epoca: da Grace Kelly a Audrey Hepburn a Paulette Goddard, passando per Sophia Loren e Ingrid Bergman.

Giovanna La Porta