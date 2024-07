Oro e argento: applausi per Manuela Maltinti

Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione per la squadra Master dell’Asd Nuoto Valdinievole, che ha disputato brillantemente le ultime gare rimanenti: la Supercoppa Toscana a Chianciano Terme, i campionati italiani di Riccione e i campionati europei di Belgrado. Nella Supercoppa Toscana vincono l’oro, nella classifica Mixed small, Saverio Bianucci (categoria M55), Manuela Maltinti (M55) e Francesca Porciani (M60), mentre portano a casa la medaglia di bronzo Alessandro Incerpi (M55) e Fabio Rossi (M40).

A fine giugno si sono svolti, inoltre, i campionati italiani Master di Riccione, a cui hanno partecipato in rappresentanza della squadra valdinievolina Giulia Bechini, Chiara Mariottini, Silvia Michelotti, Francesca Miglianti, Sara Munno, Roberta Papini, Chiara Pellicci, Francesca Porciani, Saverio Bianucci, Emanuele Conte, Franco Di Monte, Mauro Galgano, Luca Gerini, Alessandro Incerpi, Alfredo Pieraccini e Fabio Rossi. Nella manifestazione nazionale gli atleti impegnati hanno raggiunto dei buoni piazzamenti sia a livello individuale sia nelle staffette. Da segnalare Francesca Porciani che ottiene un quarto posto nei 50 e nei 200 metri dorso e Alessandro Incerpi che conclude ottavo nei 50 rana.

Infine ai campionati europei Master di Belgrado in Serbia, che si sono disputati dal 26 giugno al 6 luglio, grande impresa di Manuela Maltinti, che vince due medaglie: una d’oro nei 200 misti e una d’argento nei 400 misti. L’atleta dell’Asd Nuoto Valdinievole riesce a dominare la gara dei 200 misti, portandosi a casa il titolo di campionessa europea nella categoria M55 e realizzando il record della manifestazione. Nei 400 misti Maltinti sale invece sul secondo gradino del podio. Non solo la nuotatrice originaria di Massa e Cozzile è scesa in vasca anche nei 200 dorso, dove ha ottenuto la quarta posizione ad un passo dal bronzo, e nei 100 dorso, aggiudicandosi il quinto posto finale.

Luca Fabiani