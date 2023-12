Orde di cinghiali devastano il campo da golf

Quei cinghiali stanno devastando da giorni il campo da Golf della "Pievaccia". Per la struttura sportiva, la presenza degli ungulati è ormai un grave problema. I cinghiali, insieme alla loro numerosa prole, arrivano durante la notte e si mettono a scavare dappertutto in cerca di cibo. La "Pievaccia" ha ospitato una manifestazione importante, con circa 100 partecipanti, e le devastazioni compiute dagli animali non sono certo un bel biglietto da visita. La speranza è che le squadre di cacciatori addetti all’abbattimento selezionato della specie siano impiegate con maggiore frequenza nella zona per ridurre il numero degli esemplari. Il golf "La Pievaccia" è una struttura molto importante in Valdinievole per il turismo, frequentata da gruppi di praticanti che arrivano pure dall’estero, e non può ritrovarsi con un green in cattive condizioni a causa della diffusione incontrollata dei cinghiali sul territorio. Un problema che va bisogno di risposte urgenti e concrete.