Operatori più sicuri. Carabinieri in congedo e Società della Salute rinnovano l’accordo

Operatori dei servizi sociali più sicuri, con la presenza dei volontari dell’associazione nazionale carabinieri e cittadini soddisfatti del servizio. Dopo il primo anno di sperimentazione dell’accordo tra la Sds e l’Anc di Monsummano Terme è stato deciso congiuntamente di rinnovare la collaborazione tra le due parti per migliorare l’accoglienza, l’informazione e l’orientamento dei cittadini che si rivolgono agli uffici dei servizi sociali del presidio sociosanitario di Monsummano Terme di via Calatafimi: è questo l’obiettivo prioritario del rinnovo dell’accordo sottoscritto ieri mattina a Pescia fra la Società della salute della Valdinievole, rappresentata dalla sua Presidente Simona De Caro e l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Monsummano Terme, rappresentata dal suo presidente Marco Giannone. È la prima intesa con queste caratteristiche a livello regionale. Compito dei volontari dell’associazione carabinieri sarà quello di mettere in pratica azioni di rasserenamento, conforto e orientamento nei confronti della cittadinanza, così da creare un ambiente il più efficace e rassicurante possibile.

"È il primo rinnovo di questa convenzione – ha detto il presidente della Società della Salute Simona De Caro – con i volontari dell’Anc che collaboreranno con la Sds al poliambulatorio di via Pineta proprio davanti alle assistenti sociali. Il loro ruolo è importante anche perché non solo saranno disponibili dal lunedì al venerdì, ma anche perché sono volontari qualificati nel loro ruolo di ex carabinieri e questo garantisce un ambiente più rasserenato in questi momenti in cui sappiamo che c’è molta tensione".

L’intento del progetto è quello di svolgeranno un ruolo di accoglienza e indirizzo alle persone che si rivolgono ai servizi. Previsto anche uno spazio apposito e debitamente attrezzato, in prossimità degli Uffici dei servizi sociali. "Le attività di volontariato – ha detto il direttore della Sds Stefano Lomi – sono essenziali per la salute e il benessere delle comunità locali e l’associazione, custode di importanti principi civici, porta un valore aggiunto al lavoro professionale che viene svolto dai servizi sociali per rispondere ai bisogni dei cittadini, specialmente dei cittadini più fragili".

Arianna Fisicaro