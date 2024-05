Open Week. Valdinievole fino al 12 maggio

Continuano fino al 12 maggio le iniziative della settima edizione dell’Open Week della Valdinievole. A Palazzo Pretorio a Buggiano Castello è in corso fino al 2 giugno la mostra ’50 artisti a Palazzo: le forme e i colori dell’Atelier Chiaroscuro’. Alla galleria Cvm Venio di Larciano, invece, è in corso fino al 12 maggio la mostra ’Alfabeto femminile’, a cura di Bruno Ialuna. A Montecatini Terme nei weekend fino al 12 maggio (ore 18.30 e 19) si terranno visite guidate alle sale d’aspetto della stazione Montecatini-Monsummano Terme progettate dall’architetto Angiolo Mazzoni e recentemente restaurate. Non mancheranno, poi, le visite alla galleria civica Moca alla mostra Florilegio italiano e i tour nei weekend (ore 16-18) per ammirare la città, le terme storiche, il borgo di Montecatini Alto (ore 10-13 e 15-18) e le degustazioni delle famose cialde di Montecatini, prodotte dalla famiglia Bargilli tutti i giorni dal martedì alla domenica ore 9-13 e 15.30-19.30.

A Pescia fino al 12 maggio nei weekend sono in programma visite guidate al Museo civico e alla Gipsoteca Libero Andreotti (ore 15.30-18.30), al Museo della Carta, allo Storico Giardino Garzoni e alla Casa delle farfalle (ore 16-18.30) a Collodi, alla Pieve dei santi Tommaso e Ansano e all’Oratorio del SS. Rosario. A Pieve a Nievole al Centro Auser si potranno visitare fino al 12 maggio le mostre ’Idee di Libertà’ dell’artista Laura Corre e degli allievi del Cantiere d’arte di Pieve a Nievole e ’Libere donne" di Andrea Mattiello. Per info sul calendario completo degli eventi: www.open-week.it e www.valdinievoleturismo.it.

Luca Fabiani