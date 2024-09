Onore ai vigili del fuoco. Inaugurato il monumento ai caduti: "Memoria storica e sicurezza"

Nella giornata di ieri si è svolta la tanto attesa cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti dei Vigili del Fuoco. Un’iniziativa straordinaria nel segno della memoria e della sicurezza, scolpita da Roberto Politano e ideata da Marco Della Felice, capo reparto in servizio dei Vigili del Fuoco di Pescia che ha voluto fortemente il compimento di questo progetto, partito circa un anno fa. Dove collocare questa meravigliosa opera scultoria? Nel luogo più idoneo per favorire l’interscambio di persone, ovvero nel giardino della scuola primaria Rita Levi Montalcini di Pescia, crocevia di continui movimenti di persone tra bambini, genitori e persone di età avanzata che sfruttano questa area verde per dedicare a loro stessi momenti di pace e serenità, magari d’ora in poi meditando su ciò che i pompieri fanno quotidianamente per la comunità.

"È un giorno veramente speciale- esordisce il Presidente della Sezione di Pistoia dell’Associazione Nazionale VVF Leonardo Melani –. In questo preciso momento storico mettiamo una pietra miliare attraverso la realizzazione di questo bellissimo monumento che rispecchia in pieno tutto quello che ci siamo proposti: una sottile linea di passaggio tra la memoria storica e la sicurezza nel futuro prossimo rappresentato dai bambini, presenti oggi in tantissimi. Noi così come gli insegnanti e i genitori abbiamo il dovere di dare loro gli strumenti idonei per garantirgli un futuro sempre più sicuro". Un’idea nata per lasciare un segno indelebile e mandare una serie di messaggi ricchi di contenuto per tutte le generazione dal punto di vista commemorativo, culturale, divulgativo e didattico.

Per questo non poteva mancare un pensiero da parte dell’ideatore di tutto questo, Marco Della Felice: "Dalla mia esperienza di vita professionale di quasi 37 anni di servizio, ho cercato di sintetizzare alcuni valori imprescindibili, elaborandoli attraverso questa iniziativa che contiene due messaggi: il primo passa attraverso la realizzazione di questa opera commemorativa in ricordo dei colleghi che durante il loro servizio hanno offerto il massimo sacrificio nell’adempimento del loro dovere e il secondo consiste nella creazione di questo spazio di riflessione per creare le condizioni di una ripartenza che istruisca le generazioni future, rendendole consapevoli e protagoniste della cura di loro stessi, della collettività e dell’ambiente. Una volta che questi messaggi verranno recepiti – conclude Della Felice – potremo strutturare un protocollo di intesa tra le parti per contribuire a migliorare ed elevare gli standard qualitativi della cultura della sicurezza generale e specifica del territorio".

Leonardo Meacci