Oltre la Rocca Quando l’arte invade la strada

Tutto pronto per la terza edizione di "Oltre la Rocca": il festival dell’arte e del teatro di strada che si terrà a Montecatini Alto sabato 9 settembre e domenica 10 settembre. Un appuntamento pensato e costruito dall’associazione culturale Senza Tempo, con la direzione artistica di Matteo Del Rosso e il sostegno del Comune. La manifestazione, dal 202, è molto cresciuta ed è diventata un appuntamento fisso, e molto atteso, della parte finale della stagione , come ricorda il vicesindaco e assessore alla cultura Alessandro Sartoni. "Oltre la Rocca" è un festival che vuol raccontare e riscoprire le bellezze e le tradizioni dell’antico borgo medievale di Montecatini Alto attraverso le arti visive: la musica, il teatro, l’arte espressiva in generale. Praticamente un sogno dove si mischiano la magia del borgo di Montecatini Alto, l’ambientazione da fiaba e le rappresentazioni dei tanti artisti di strada, buskers, opere uniche esposte nella mostra d’arte, a cura di Laura Corre e Nicola Micheli "Livornico", mercato delle opere dell’ingegno e street food gourmet. Focalizzandosi sulla bellezza e le peculiarità del suggestivo territorio, si crea una narrazione che, passeggiando per le vie del paese, si potranno ammirare artisti che si esibiscono dal balcone del teatro le Maschere, il suono di un’arpa o di un violino nella suggestiva via Livi che conduce al punto spettacolo, una parata sui trampoli, il vicolo della magia vicino al centro Civico e tanto altro, accompagnerà i visitatori in una fiaba in cui si incontrano personaggi, performer, artisti di strada provenienti da ogni paese del mondo, ognuno con una storia da raccontare o da mostrare, con il talento, la creatività, l’arte. L’immersione è totale perché, oltre che osservare e stupirsi, si può condividere, partecipare, vivere.

Gli artisti che prendono parte al Festival sono stati selezionati e si tratta di performer con esperienza internazionale. Lungo via Ballerini ed all’interno del loggiato del teatro delle maschere è previsto anche un mercatino di arti e opere dell’ingegno in cui si valorizza l’antico artigianato. Importante elemento, dal valore storico e simbolico - oltre che estremamente funzionale - è rappresentato dalla Funicolare. Il centenario servizio di trasporto che dai "bagni" sale fino al Castello, durante il Festival, resta aperto fino all’una. Sono previste anche animazioni sia alla partenza sia all’arrivo della funicolare. Il progetto "Oltre la Rocca Festival" si colloca in un evento non solo di intrattenimento artistico, ma ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio con rappresentazioni artistiche e scenografiche, stimolando la partecipazione pubblica e il recupero dell’identità culturale locale. Negli stessi giorni è prevista l’apertura eccezionale di monumenti storici la Torre del Carmine o dell’Orologio e del museo di Arte Sacra nella Chiesa di San Pietro Apostolo. Sarà prevista un’illuminazione scenica della torre di Ugolino in piazza Giusti e della Torre campanaria che potrà essere ammirata fin da Montecatini, rendendo ancor più magico il Castello. Alla manifestazione collabora anche il gruppo Fratres di Montecatini Alto.