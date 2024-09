Oggi pomeriggio. Andrea Bocelli al "Tettuccio"

Sarà Andrea Bocelli in persona, questo pomeriggio alle 17:30, a sostituire al Tettuccio Veronica Berti Bocelli, che purtroppo non potrà essere presente all’evento. La moglie, manager della voce italiana più conosciuta al mondo, avrebbe dovuto raccontare episodi inediti della vita di Andrea Bocelli, racchiusi nel libro "Andrea Bocelli, essergli accanto" di Giorgio De Martino. Un modo delicato per conoscere la persona oltre il mito. Dunque lo farà Bocelli stesso, andando a ripercorrere le tappe salienti della loro storia d’amore. L’appuntamento si inserisce nella rassegna "Acqua in bocca ma non troppo".