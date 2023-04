Oggetti preziosi rubati La polizia li recupera

La polizia di Stato prosegue la lotta contro i furti nelle abitazioni e la ricettazione dei beni che vengono sottratti alle vittime. È sempre fondamentale sporgere denuncia, fornendo un’accurata descrizione di gioielli o altri oggetti di valore sottratti, perché a volte è possibile ritrovarli. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, hanno effettuato una serie di servizi mirati per contrastare la ricettazione dei beni sottratti durante i furti negli appartamenti. Nel corso di varie verifiche all’interno di esercizi commerciali della Valdinievole sono stati rinvenuti 60 oggetti in oro, 36 paia di orecchini e 24 anelli, sui quali sono in corso degli accertamenti. La polizia invita tutte le persone che abbiano subito dei furti a visionare gli oggetti su https:

questure.poliziadistato.itstatics42documento_mct.pdf. Qualora i cittadini interessati trovassero dei riscontri possono contattare il commissariato di Montecatini allo 057292861. Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede. In tema di ricettazione, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento. Gli agenti del commissariato di Montecatini proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei furti nelle abitazioni e di contrasto alla ricettazione dei beni rubati.

Daniele Bernardini