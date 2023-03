Obiettivo occupazione La maratona delle aziende per incontrare i candidati

Trovare lavoro prima del diploma. Succede all’istituto alberghiero Ferdinando Martini, dove nella sede di via Galilei si è svolta la giornata dedicata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tante aziende del settore turistico ricettivo di altissimo livello, provenienti da tutta Italia, hanno aderito all’iniziativa. In questa giornata tutti gli studenti delle classi quinte interessati a sostenere un colloquio di lavoro si sono accreditati per effettuare interviste finalizzate a selezionare alunni da assumere a partire dalla prossima stagione estiva, subito dopo l’esame di Stato. Una vera maratona intitolata "Gara", che sta appunto per giornata di reclutamento aziendale. Delegazioni di aziende di livello nazionale ed europeo hanno colloqui finalizzati a individuare, tra gli studenti di quinta, figure da assumere in estate. L’alberghiero, a questo proposito, ricorda che "la percentuale di occupati nel settore, una volta concluso il percorso scolastico, è davvero altissima. Un dato positivo che, anno dopo anno, consente alla scuola di piazzarsi tra i primi posti nella classifica di qualità di Eduscopio, l’ente della Fondazione Agnelli che consente allo studente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa nell’area dove risiede, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma".

L’evento in presenza testimonia in modo concreto la volontà di un ritorno alla vita normale. Coordinatori del progetto ambizioso sono i docenti Valerio Nesti, Alessandro Trinci e Federica Santini. I lavori si sono svolti secondo il seguente programma: in conference call colloqui di gruppo con azienda estera; prima sessione di lavori, presentazione aziende e colloqui con aziende nazionali; seconda sessione di lavori in base alla disponibilità comunicata nel corso della manifestazione da parte di aziende e studenti. A tutti gli allievi ed ex allievi è stato raccomandato di munirsi di varie copie del curriculum vitae redatto in formato europass in italiano, in inglese o nelle varie lingue per cui si partecipa, depositare una copia del curriculum sul proprio drive per reperibilità immediata in caso di necessità e di vestirsi in modo ordinato e adeguato. L’istituto Martini è particolarmente attento alla disciplina e all’abbigliamento, che deve essere consono alla professione alla quale gli studenti vengono formati.