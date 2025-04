Nuovo sintetico a Margine Coperta. Il ricordo di Giancarlo Brizzi: "Esempio di passione e generosità"

Doveva essere la festa di inaugurazione del nuovo campo sintetico al campo sportivo Brizzi di Margine Coperta. Almeno mille persone erano presenti all’evento che si è svolto ieri pomeriggio nell’ambito del tradizionale e prestigioso torneo di calcio pasquale. Eugenio Giani, governatore della Toscana, non ha mancato l’appuntamento nonostante la notizia della morte di Papa Francesco abbia spinto il sindaco Marzia Niccoli (in accordo con lui) a modificare il programma, limitandosi alla consegna del campo. "La tristezza – hanno detto Giani e Niccoli – ha avuto il sopravvento. Lo sport in questi casi deve fare un passo indietro". Diceva Papa Francesco: lo sport è "un generatore di comunità" perché "crea socialità", fa "nascere amicizie", "crea condivisione". La cerimonia è stata sobria. "Un giorno che unisce sport, memoria – ha commentato Niccoli – e futuro. Il nuovo campo di calcio in erba sintetica è frutto di un progetto di riqualificazione che guarda avanti, rispettando le normative vigenti di sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale. Abbiamo restituito ai nostri giovani uno spazio moderno, funzionale e sicuro, per imparare i valori più autentici".

La Regione Toscana ha garantito un contributo di 360.000 euro su un progetto complessivo di 1.272.000. "Inaugurare Il nuovo campo sintetico Brizzi di Margine Coperta, che la Regione ha sostenuto con un contributo, è per me motivo di grande soddisfazione, poiché è un punto di riferimento importante per lo sport locale e per la comunità di Massa e Cozzile. Ringrazio Marzia Niccoli e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera". Un momento speciale è stato anche quello dell’intitolazione del nuovo campo a Giancarlo Brizzi, scomparso prematuramente nel 2021, che insieme al fratello Renzo contribuì alla nascita della Polisportiva Margine con una vera missione. "Giancarlo non è stato solo un uomo di sport, ma un punto di riferimento – ha detto ancora Niccoli –. Un esempio di dedizione, passione e generosità. Intitolare questo impianto a lui è un modo per dire grazie, per custodire la sua memoria, per far sì che le nuove generazioni conoscano la sua storia e ne traggano ispirazione. Vogliamo che Giancarlo continui a vivere, ogni volta che un pallone rotolerà su questo prato verde".

Giovanna La Porta