Nuovo parcheggio allo stadio. Approvata la riqualificazione

La giunta comunale approva un progetto per la riqualificazione dell’area dietro la tribuna coperta dello stadio Daniele Mariotti. Lo spazio è da tempo oggetto di degrado e condizioni disagiate per la sosta delle auto. Come se non bastasse, i pullman turistici che durante la notte vengono parcheggiati negli appositi stalli, non possono contare su un sistema di videosorveglianza. Oltre dieci anni fa, alcuni di questi veicoli vennero rubati da un’organizzazione specializzata in questo genere di furti. Per fortuna, grazie alla collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine, uno di questi mezzi venne ritrovato nell’Europa dell’Est. L’assenza di un sistema di videosorveglianza però resta un problema aperto, non solo per i possibili furti dei bus turistici, ma anche per gli atti di vandalismo.

L’intervento previsto dal Comune, che sarà illustrato in modo più dettagliato nei prossimi giorni, punta a superare tutti i problemi legati a degrado e sicurezza. "Sul retro dello stadio comunale – conferma l’amministrazione – i problemi sono vari e presenti da tempo. Oltre ad una qualità discutibile, in alcuni punti del manto stradale è scarsa la qualità dell’illuminazione e c’è totale assenza di videosorveglianza. Le questioni sono entrambe da superare, visto che questo parcheggio, durante l’anno, per un lungo periodo svolge anche la funzione di sosta notturna per i bus turistici. È prevista un’area con due posti bus attrezzati con colonnina dedicata per la distribuzione di acqua ed elettricità".

Il Comune sottolinea che "questo intervento va letto anche in un’ottica di miglioramento complessivo della fruibilità dello stadio. Gli spettatori, infatti lasciano le auto in sosta nell’area. Il miglioramento complessivo sarà oggetto di altro intervento, pronto all’esecuzione".

Sempre allo stadio comunale Mariotti sono in fase di avvio i lavori del primo lotto della ristrutturazione, il cui costo complessivo si aggira intorno a 2,2 milioni di euro. L’intervento inizierà con il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta, comprese le azioni sulle fondazioni e sulla copertura. A questi si aggiunge il rifacimento del manto di copertura, il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il rinforzo delle strutture di fondazione. È prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi, oltreché a nuovi spazi di servizio relativi all’attività sportiva.

Daniele Bernardini