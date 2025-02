Nuovo incarico al consigliere Leggio

Il sindaco Riccardo Franchi ha conferito al consigliere comunale Matteo Carlo Leggio, nell’ottica di una maggiore efficacia nello svolgimento del proprio mandato e per una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente, l’incarico di esaminare e studiare gli argomenti relativi ai Rapporti con le Associazioni, per poi poter formulare al Sindaco proposte e soluzioni ai problemi specifici. L’incarico non costituisce delega di funzioni, Leggio non avrà poteri decisionali diversi da quelli che gli derivano dallo status di consigliere, e non percepirà alcun compenso. Il consigliere dovrà svolgere compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento. Nello svolgimento del nuovo incarico di collaborazione, potrà però formulare e presentare al Sindaco proposte e soluzioni. L’incarico ha durata pari al mandato amministrativo del Sindaco, che potrà revocarlo in qualunque momento.