Nuovo albero giù. Altri 25 saranno presto tagliati

La chiusura delle scuole, del traffico in alcuni punti della città e della pineta non ha creato gravi disagi ieri in città. Ci sono stati gli inevitabili problemi per chi si è trovato i figli all’improvviso a casa o ha dovuto affrontare un po’di file in macchina, ma alla fine sono state difficoltà lievi. Per fortuna, l’allerta arancione per il vento non ha causato il crollo di alberi in città, eccetto un caso segnalato sui social nella zona collinare. "Stavo per andare tavola con la famiglia – racconta il testimone - il cane ha iniziato ad abbaiare e un forte rumore sgretolante e uno schianto . Sono stati distrutti la recinzione e due alberi del giardino dal peso di questa quercia secolare. È stato ostruito completamente il torrente Fosso di castagno regolo, che divide la mia proprietà dal bosco. Poco prima mia moglie era in giardino con il cane, è andata bene. Ho segnalato tutto alla polizia urbana. Sottolineo che un ramo della quercia, grande come un albero, è dondolante sui resti del mio noce a quattro-cinque, metri da terra".

I residenti della zona del parco Suor Annunziata, nell’area musicisti, hanno chiamato l’ufficio tecnico, perché preoccupati dallo scricchiolio di una quercia. Venerdì sera, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per il forte vento, valido fino alle 13 di ieri. Il sindaco Luca Baroncini, per preoccupazione, ha deciso di chiudere le scuole. Proprio eri era in programma l’open day dell’istituto alberghiero Ferdinando Martini, dove erano attese numerose persone. L’appuntamento è stato rimandato al 2 dicembre. Il Comune ha annunciato di aver abbattuto cinque alberi per evitare ulteriori incidenti, mentre altri 25 saranno tagliati nei prossimi giorni.

Daniele Bernardini