Nuova sede dell’Anzilotti. Progetto da sette milioni

Ottime notizie per l’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti. La Provincia di Pistoia, con la determina 123 pubblicata giovedì, ha approvato ‘in linea tecnica’ il progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico adiacente l’edificio che oggi ospita la scuola. Lo studio di era stato approvato con il decreto 85 del 7 giugno 2021; con la legge regionale 44 del 2022 la Regione Toscana ha concesso un contributo di 300mila euro per finanziare la redazione di una progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura, destinata a ospitare dieci aule e due laboratori. L’incarico di redazione del progetto è stato affidato alla costituenda RTP-Associazione Professionale Colucci & Partners Architettura, ed è previsto un investimento complessivo di 6.835.000 euro, di cui 5.479.690,48 euro per lavori e 1.355.309,53 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Accento di soddisfazione da parte della provincia, per un percorso iniziato un anno e mezzo fa: "Ovvio, ora ci vanno messi i quattrini – commenta il presidente Luca Marmo –. È la chiusura di un percorso finanziato con fondi regionali, che costituisce uno strumento per correre nelle prossime occasioni in cui Stato e Regione offriranno occasioni di finanziamento per investimenti nel mondo delle scuole".

Soddisfatta la dirigente della storica scuola pesciatina, professoressa Alessia Bechelli. "Il procedimento era partito prima del mio arrivo a Pescia – ci spiega –, ci hanno coinvolto nella progettazione, è davvero un bel progetto, che porterà alla scuole nuovi laboratori e aule che sarebbe stato impossibile inserire nel vecchio edificio, vincolato dalla Sovrintendenza. Certo, per adesso c’è solo la determina, è presto per vedere qualcosa di nuovo. È, però, la conferma che la provincia crede nella nostra scuola, continua a investirci, nonostante tutte le voci di accorpamento. E comunque con tutti i vincoli che ci sono sul vecchio edificio, alcuni laboratori non sarebbe stato possibile realizzarli".

Emanuele Cutsodontis