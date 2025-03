Nuova frana sul San Baronto. La Provincia chiude la strada

Una nuova frana ha interessato la strada del San Baronto, al confine tra i comuni di Lamporecchio e Serravalle Pistoiese. Il cedimento del terreno sovrastante la carreggiata è avvenuto nella mattinata di ieri, fortunatamente senza coinvolgere veicoli in transito. Il materiale franato ha invaso completamente la corsia direzione San Baronto e parzialmente anche quella direzione Casalguidi, rendendo necessaria l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori per alcune ore. Il fronte della frana, lungo circa venti metri, non è risultato particolarmente esteso, ma ha comunque destato preoccupazione tra i tecnici della Provincia di Pistoia, ente responsabile della strada, già alle prese con altri movimenti franosi nelle scorse settimane. A destare maggiore allarme è stata l’allerta arancione per maltempo prevista per la giornata di oggi. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno già saturato il terreno, e la previsione di nuove precipitazioni intense ha spinto i tecnici a disporre la chiusura temporanea del tratto stradale per motivi di sicurezza.

"La frana, di per sé, non è stata di grandi dimensioni, ma la situazione è critica a causa del rischio di nuovi smottamenti" ha spiegato Lisa Amidei, assessore alla viabilità della Provincia di Pistoia. "Abbiamo deciso di chiudere la strada e di attivare un monitoraggio costante tramite una ditta specializzata, perché temiamo ulteriori cedimenti del terreno. Temiamo nuove criticità in zona se le previsioni meteorologiche saranno rispettate". I tecnici proseguiranno con i controlli nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione dei movimenti franosi e stabilire i tempi di riapertura della strada, maltempo permettendo.

Francesco Storai