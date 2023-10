"Notte del Sottoverga". Shopping sotto le stelle e tanti spettacoli per tutti

Appuntamento stasera con la "Notte del Sottoverga", in via Marruota, dalle 17 alle una. L’iniziativa è prodotta per conto e con il patrocinio del Comune dall’associazione culturale Pinocchio 3000, da un’idea del sindaco Luca Baroncini, che ricorda quanto sia "fondamentale il coinvolgimento della parrocchia del Corpus Domini, che collabora con l’organizzazione e mette a disposizione II suoi spazi interni, del Gruppo sportivo Montecatini Murialdo, dell’ippodromo Sesana Snai e dell’Associazione culturale Pinocchio 3000".

Per lo spettacolo e l’intrattenimento parteciperanno Dj Anima, con musiche dagli anni Ottanta al Duemila, Linda Leccese e il suo violino, il Gruppo Waterfall, la Cia ciabanda street band, oltre a trampolieri e giocolieri. Per i bambini sarà allestito un piccolo Paese dei balocchi, con un castello gonfiabile, la pista quad elettrici, pony e cavalli, tappeto elastico, trucca bimbi, baby dance e area giochi, oltre alla possibilità di gustare varie specialità gastronomiche Anche negozi e locali saranno aperti. In via Marruota sarà allestito anche un mercatino, con tante bancarelle. Il parcheggio dell’ippodromo Sesana sarà a disposizione gratuitamente.

red.mtc