Nelli tra i protagonisti del Festival di Berlino

Durante il Festival del cinema di Berlino che si è aperto il 16 febbraio e si concluderà questa domenica si svolgono tutta una serie di iniziative collaterali. Tra questa c’è anche una spettacolare manifestazione, il premio Bacco che viene assegnato ogni anno dai critici e inviati italiani presenti alla Berlinale. Una tradizione che viene da lontano, siamo infatti alla 29esima edizione, a margine di quei premi ufficiali della manifestazione berlinese ma che, anno dopo anno, ha trovato una sua identità.

I tanti italiani che vivono a Berlino non mancano mai a questo appuntamento mondano, ovvero a quelal che viene chiamata "La notte delle stelle", che consiste, oltre che nella consegna dei premi ad attori italiani e locali, in una ricca cena di gala accompagnata da uno spettacolo con musiche, balletti e gag.

Si aggiungono poi, sul ballatoio che circonda l’enorme sala del ricevimento, stand che promuovono le eccellenze italiane a Berlino. Ideatore di tutto e presidente onorario del premio il dinamico cavalier Massimo Mannozzi che non manca mai di rinnovare la tradizione. Il 29esimo premio Bacco si svolgerà a Berlino nel grande salone del Palace Hotel in pieno centro, venerdì dopo due anni di fermo forzato. All’evento sono attese un migliaio di persone. Nel passato hanno ricevuto il Premio tanti artisti come Sofia Lore, Claudia Cardinale, Virna Lisi, Cristian De sica,Cuccinotta, Sandra Milo, Raul Bova, Rocio Morales, Claudia Gerini e tanti altri personaggi sia del mondo dello spettacolo che dello sport e della politica. Tra i protagonisti dellla serata gli artisti montecatinesi Luciano Nelli e Paola Belloni. Nelli si esibirà con la sua orchestra formata anche da trenta musicisti con Paola Belloni che oltre che cantare intervisterà i vari personaggi per la televisione e verrà realizzato uno special che andrà in onda nei prossimi giorni con il programma RitorNelli. Luciano Nelli infatti svolge da ben dodici anni la direzione artistica dell’evento con grande successo. "Vivere tre o quatro giorni con questi grandi artisti mi ha divertito molto e mi ha fatto capire che sono oltre che bravi, sono persone straordinarie, simpatiche disponibili come la Sandra Milo che aspettava me per fare colazione la mattina. Oppure la Nancy Brilli che venne lei a trovare noi al ristorante ed alle prove".