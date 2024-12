Natale spinge il turismo. La fiducia degli operatori: “Quest’anno più eventi”

Montecatini (Pistoia), 7 dicembre 2024 – Il periodo delle festività spinge verso un certo ottimismo gli imprenditori del turismo e dei pubblici esercizi in città. I ristoratori e le strutture alberghiere di Montecatini ripongono grande fiducia nel mese di dicembre, da sempre periodo di crescita per il lavoro durante la bassa stagione. Lo rivela l’ultimo report stilato da Confcommercio, che ha fatto un’indagine tra alcune aziende associate. Lorenzo Bertelloni, del ristorante “Da Lorenzo”, auspica che “possa essere un grande dicembre, con l’incremento del lavoro. Quest’anno, l’organizzazione del Natale ci sembra migliore: già dallo scorso weekend abbiamo osservato un maggiore movimento di persone rispetto a dodici mesi fa, anche se sappiamo che molti prenoteranno all’ultimo tuffo. La speranza è che il flusso rimanga alto e costante per tutto il mese”. Moreno Degli Esposti, titolare del ristorante Cibus in corso Matteotti, nutre “aspettative simili a quelle di un anno fa. In quel periodo abbiamo lavorato bene. Questo dicembre ci sembra più ricco di eventi, aspettiamo con fiducia di vederne i risultati”.

Sul fronte delle strutture alberghiere, invece, Deborah Della Ratta dell’Hotel Alba dichiara di essere ottimista. “Sappiamo già che avremo il pienone per l’ultimo dell’anno – spiega - e, rispetto al 2023, vedo che ci sono alberghi aperti che prima restavamo chiusi. Evidentemente significa che l’afflusso sarà maggiore”. Mario Rastelli, dell’Hotel Terme & Pellegrini, spiega che “le prenotazioni stanno andando in linea con un anno fa. Nell’avvicinamento al Natale si tratta, specialmente, di gruppi di coreani. Per capodanno, invece, accoglieremo comitive di francesi e tedeschi”.

Fino a lunedì 6 gennaio Montecatini festeggia il Natale con un calendario pieno di eventi e spettacoli adatti a grandi e piccoli. Luminarie e musica natalizia completeranno l’atmosfera . Da non perdere Il gran cammino di Natale, iniziativa rivolta a tutte le famiglie che prevede numerose attività interattive e allestimenti unici a tema natalizio alla scoperta della città patrimonio Unesco. All’info point in piazza del Popolo un’elfa aiutante di Babbo Natale accoglierà i visitatori consegnando loro la mappa. Fino al 22 dicembre, tutti i sabati e le domeniche, dalle 9 alle 20, mercatino di Natale in via delle Tamerici. Apertura speciale giovedì 26 dicembre con lo stesso orario. I più piccoli, in piazza Domenico Giusti, al Tettuccio, potranno scoprire Il tempio di Babbo Natale per vivere una magica avventura natalizia.

Da.B.