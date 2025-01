Nardella porta la maratona delle idee Pd

La ’Maratona delle idee’ del Pd sbarca finalmente in città. Dopo il rinvio per la strage sul lavoro di Calenzano, dove hanno perso la vita cinque oerai, Dario Nardella rilancia l’appuntamento. La ’Maratona delle idee’ è stata riprogrammata il 20 gennaio a Montecatini, all’Hotel Adua (dalle 17 alle 22). I lavori, segnala Nardella, partiranno con i saluti del sindaco Claudio del Rosso, del presidente della Regione Eugenio Giani, e di Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano. In collegamento, invece, sono previsti gli interventi di Romano Prodi, del sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, e della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. "Dialogheremo e discuteremo, insieme a iscritti e dirigenti del Pd, amministratori locali, consiglieri regionali, deputati italiani ed europei ed esponenti del mondo del lavoro e delle imprese sul futuro del lavoro e dell’economia in Toscana nella prospettiva delle nuove politiche europee", scrive l’ex sindaco di Firenze.

Sabato 18 gennaio, il Pd sarà in piazza del Popolo con il proprio gazebo. Verrà distribuito un volantino informativo sulla recente legge di biancio approvata dal parlamento, con le critiche e le proposte alternative del partito. "Saremo a disposizione dei cittadini e degli ospiti della nostra città – spiegano i militanti democratici - per scambiarci opinioni e pareri circa i principali temi di politica nazionale e locale, per ascoltare suggerimenti e critiche e confrontarci con i nostri elettori e simpatizzanti".