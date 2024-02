Municipio, uffici e case. Ci sono i fondi

In arrivo risorse economiche per Massa. "Siamo in tema di rigenerazione urbana – spiega il sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli – e ci riferiamo in particolare a Massa, con contributo di 332mila euro. Un altro passo veloce verso la valorizzazione del centro storico al fine di evitare edifici dismessi e pericolanti. Sono in arrivo fondi per la rigenerazione urbana grazie alla scelta della Regione Toscana rispetto all’utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione. Per l’intervento di miglioramento sismico sul palazzo comunale di Massa e, precisamente, sul secondo lotto dei lavori già iniziati, a fronte di una spesa di 416 mila euro, arriverà un contributo di 332mila euro. Quindi – annuncia il sindaco Niccoli - l’intera opera di ristrutturazione sarà completata: con uffici, spazi per mostre, due nuovi appartamenti ed un monolocale oltre ai 2 già esistenti per emergenza abitativa da dare in gestione alla Spes, così come altri, a prezzi calmierati. La rigenerazione urbana – sottolinea – è importante per la qualità della vita delle nostre comunità: in questo caso, per valorizzare il nostro centro storico di Massa. Questi risultati sono la dimostrazione – precisa infine il sindaco Niccoli – che con i progetti di qualità è possibile accedere alle risorse necessarie a realizzare importanti opere per il nostro territorio".

Valentina Spisa