Multe in Ztl ai residenti, il caso a Montecatini. "Comune pronto ad annullare le sanzioni"

Montecatini Terme, 21 giugno 2024 – È ormai il caso dell’estate: le multe per accesso non autorizzato nella zona a traffico limitato stanno arrivando a diverse persone che vivono all’interno del perimetro. Per ora stanno arrivando quelle di aprile, ma il timore è che ne possano arrivare molte di più. Un residente della zona del mercato coperto se ne è già viste recapitare dieci. Anche in questo caso, l’uomo aveva cambiato la propria vettura e, ritenendo che ci fosse uno scambio automatico di dati tra Montecatini Parcheggi & Servizi, la società del Comune che cura la sosta dei residenti, e la polizia municipale, non ha informato quest’ultima del cambio di targa.

Il numero dei casi sarebbe già piuttosto elevato e la vicenda non riguarderebbe solo chi non ha fatto l’apposita comunicazione agli uffici comunali. In questi giorni, le multe stanno arrivando anche a proprietari di automobili le cui targhe in teoria dovrebbero essere già note al Comune. L’amministrazione taglia la testa al toro e annuncia che farà una serie di annullamenti delle sanzioni in autotutela, su richiesta dei cittadini coinvolti, per risolvere il caso. Chi ha ricevuto le cartelle non è certo esploso in un boato di gioia, come era prevedibile."Si tratta di un errore del computer collegato al sistema di controllo dei varchi della Ztl, un episodio sfortunato che sarà rimediato prontamente dalla giunta che interviene già oggi per rimediare", così il sindaco Luca Baroncini spiega l’invio errato delle multe ai residenti del centro , titolari del permesso per attraversare la zona a traffico limitato e tiene a rassicurare i cittadini.

"Capisco il disagio – sottolinea – ma non c’è da preoccuparsi, sono casistiche censite dall’ordinamento e sono errori palesi del computer che capitano una volta nella vita. Sono già in contatto con gli uffici comunali, ai quali ho chiesto di fornirmi tutti i nominativi delle persone che hanno ricevuto ingiustamente i verbali. Le multe non devono esser pagate e sono annullate, a tal proposito ho incaricato un addetto dedicato in Comune. Dalla prossima settimana, riceverà tutti i cittadini per snellire i passaggi formali di annullamento delle sanzioni".

Alcuni residenti della Ztl, per non perdere tempo, hanno deciso di pagare subito la sanzione ricevuta, ma diversi altri sono andati già da un legale per avere consigli sul da farsi. La linea dell’annullamento in autotutela, scelta dal Comune, punta a spegnere sul nascere questo caso assai fastidioso.