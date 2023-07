T-Red, polemiche infinite. "Multato al semaforo per pochissimi millimetri"

Montecatini Terme, 27 luglio 2023 – Le multe fatte con il T-Red e la consegna delle sanzioni continuano a fare discutere in città, nonostante gli interventi per cercare di risolvere la situazione. "Mi hanno fatto un verbale perché ho superato la linea di arresto prima del semaforo tra via dei Martiri e via Lucchese, mentre il semaforo era rosso, di 2-3 millimetri": così racconta l’ex assessore Andrea Gabbani e consigliere comunale del gruppo "Bagnaioli".

Il verbale da lui ricevuto riporta che, superando "la linea di arresto all’intersezione semaforizzata [con un italiano che esiste solo in burocrazia, ndr] all’intersezione tra via dei Martiri e via Lucchese, nonostante la lanterna proiettasse luce rossa che vietava di proseguire nel senso di marcia per alcuni minuti".

La consegna dei verbali, da martedì, doveva essere effettuata da Pieri Poste in via Cividale, ma un errore materiale nel contratto approntato dall’appaltatore, ha creato vari problemi per tutta la mattinata. Una ragazza si è presentata al punto di via Cividale per ritirare la sanzione, ma quando le hanno spiegato la situazione è andata a Pescia, convinta di trovare là il verbale. Ma la multa non era neanche nella vicina città. Per fortuna, una volta risolto il problema burocratico del contratto, il servizio di Pieri Poste è partito senza alcuna difficoltà.

Emiliano Corrieri, assessore al traffico e alla polizia municipale, spiega alcuni aspetti di questa vicenda. "I responsabili degli uffici – sottolinea – mi hanno detto che sono stati multati esclusivamente i veicoli quasi del tutto fuori dalla linea di sicurezza prima del semaforo. Non ho potuto verificare di persona, perché da parte mia sarebbe stata una violazione bella e buona, tengo a sottolinearlo. In merito al passaggio del servizio a Pieri Poste, c’è stato un errore nel contratto da parte dell’altra società che, pur avendo creato qualche problema, è stato risolto in poche ore".

Il T-Red è un sistema di videosorveglianza che controlla gli incroci; in particolare è installato ai semafori. Una delle norme della strada più frequentemente ignorata e non rispettata è quella di fermarsi al semaforo con la luce gialla. Infatti si tende a pensare che indichi di fare attenzione e di attraversare con cautela, ma non è così: quando scatta il giallo è bene fermarsi. Solo in caso in cui il rallentamento o la frenata siano un rischio per chi guida, si può procedere oltre. Anche il segnale di stop, cioè la banda bianca a terra, è un segnale che va rispettato, cioè bisogna rimanere entro il rettangolo bianco. Le videocamere di sorveglianza segnalano il superamento di tale segnaletica ed emettono la multa.