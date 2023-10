Mostre diffuse e... gratuite tra Villa Martini e Larciano

La Giornata del contemporaneo, giunta alla sua diciannovesima edizione, sbarca oggi anche a Monsummano Terme e a Larciano. A Villa Renatico Martini, sede del Museo di arte contemporanea e del Novecento, sono in programma due iniziative gratuite, in occasione della manifestazione a carattere nazionale, promossa da Amaci. Dalle 10 alle 22 lo studio "Ark light, Architettura & ricerca" organizza, in collaborazione con Athena e Spazio zero, l’ottava edizione della mostra-evento "Oggi, trasformazioni nell’Arte". Alle 17 aprirà al pubblico l’esposizione, a cura di Silvia Di Paolo, "Arte pistoiese... e oltre. Maestri toscani al Mac,n. Confronti". Alla galleria Cvm Venio di Larciano, la mostra "Ri-emergere", che ospita le opere degli artisti Sofia Ancillotti, Laura Corre e Andrea Mattiello. Per l’occasione la galleria rimarrà aperta oggi dalle 10 alle 18.

L. F.