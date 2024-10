Auto in un fosso, ritrovamento choc: all’interno il cadavere di un uomo

Monsummano (Pistoia), 31 ottobre 2024 – Tragica scoperta avvenuta nella serata di ieri, 30 ottobre, in via del Fosseto a Monsummano in provincia di Pistoia. All’interno di un’auto finita in un fosso è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe 67 anni e sarebbe della zona. Sul posto, al momento del ritrovamento, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire i fatti, le cause della morte e la dinamica dell’incidente.