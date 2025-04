Morto sul lavoro a 76 anni, era padre di un assessore. Malore fatale dopo essere stato appena assunto

Montecatini Terme, 10 aprile 2025 – Morire a 76 anni dopo essere stato appena assunto. È quanto accaduto a Massimo Mirabelli, 76 anni, padre dell’assessore Federico Mirabelli di Livorno. Erano circa le 8 di oggi, 10 aprile, quando l’uomo è stato trovato privo di vita davanti a uno degli ingressi secondari dell’albergo Ercolini e Savi a Montecatini. L’uomo ha avuto un malore improvviso mentre stava entrando nella struttura ricettiva per portare la biancheria da una lavanderia industriale.

L'albergo “Ercolini e Savi” dove è avvenuta la tragedia (Foto Goiorani)

Dopo una vita lavorativa trascorsa nel settore dei trasporti, Mirabelli era riuscito da pochissimo ad ottenere un contratto di un mese da una ditta elbana che si occupa di consegnare e ritirare la biancheria per gli alberghi. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, ma per l’uomo, ormai, non c’era nulla da fare. Sono arrivati anche gli operatori della medicina del lavoro della Asl Toscana Centro e gli agenti del commissariato di Montecatini.

I soccorritori stanno valutando se l’uomo soffrisse di patologie particolari o avesse avuto altri malori prima dell’episodio che gli è costato la vita. La polizia di Stato e gli addetti della Asl Toscana Centro sono rimasti per ore sul posto per cercare di raccogliere il maggior numero di elementi utili a fare chiarezza su quanto accaduto.

Massimo Mirabelli lascia la moglie e il figlio Federico Mirabelli, assessore ai Lavori Pubblici e al Commercio del Comune di Livorno.