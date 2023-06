Montecatini Terme, Giunta presenta iniziative per le sere d'estate 2023

L’amministrazione comunale presenta questa mattina le iniziative delle sere d’estate 2023. Già con la delibera del 15 giugno scorso la giunta aveva fornito le indicazioni degli spettacoli "da attivare il mercoledì sera – riporta l’atto – con la formula dei concerti da eseguirsi principalmente in piazza del Popolo e a grandi linee da strutturarsi nei termini seguenti: mercoledì 5 luglio con rock band; mercoledì 12 luglio con Dj Night; mercoledì 19 luglio con Cartoon Night; mercoledì 26 luglio con un gruppo emergente internazionale locale; mercoledì 9 agosto con Revival vintage". Conosceremo oggi i nomi dei protagonisti.

Per lo svolgimento di queste cinque serate il Comune mette a disposizione "la spesa massima di 40mila euro, oltre iva, per un totale di 48.800 euro".

Il Comune sottolinea che "la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi rende opportuno, anche in ambito locale, introdurre misure specifiche e innovative per recuperare la città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini nonché a una ripartenza socioeconomica del tessuto urbano. Il Comune – aggiunge nella delibera di giunta – persegue da sempre una politica di promozione degli eventi di pubblico e generale interesse che contribuiscano a valorizzare l’immagine della città e che il settore del turismo degli eventi costituisce di fatto storicamente uno dei prodotti su cui la città ha inteso investire per la sua capacità di diversificare la domanda turistica".

"Il periodo estivo rappresenta – conclude – un momento importante per la stagione turistica e in tale occasione ricadono anche le sere d’estate in concomitanza con i saldi stagionali che si ritengono da valorizzare per la loro capacità di attrarre un ampio target di utenti".