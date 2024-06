Chiuso il contenzioso: la Montecatini Parcheggi trova finalmente casa

Montecatini Terme, 22 giugno 2024 – Chiuso in tribunale il vecchio contenzioso tra la Monaco Srl è il Comune. Con questo accordo la società di Verona cede definitivamente all’amministrazione la proprietà di due fondi al Kursaal, ai piedi della torre, nella parte più prestigiosa dell’immobile. E’ stato così quantificato il credito che il Comune vantava nei confronti della Monaco per tasse dovute all’ente e non versate. In totale, 800 mila euro. "E’ lì che trasferiremo il quartier generale della Montecatini Parcheggi & Servizi – spiega l’amministratore della partecipata, Gianluca Calzolari – oltre a trovare una sede idonea per il servizio, potremo sicuramente portare una immagine di presidio e controllo di questo importante centro residenziale e direzionale. Del resto, i quindici dipendenti che entreranno ed usciranno dalla struttura saranno vestiti in divisa e questo è un elemento che conferirà lustro e decoro alla corte della struttura. Da via Puccini, poi, si potrà avere accesso diretto ai posti auto di proprietà del Comune, ovviamente pagando la sosta con il parchimetro".

Calzolari, 54 anni, architetto, ex assessore della giunta guidata da Ettore Severi, amministra dal 2020 la società interamente partecipata dal Comune che si occupa della gestione degli spazi di sosta a pagamento in città. La sua nomina, in teoria, può essere rinnovata fino a due esercizi. "Ho seguito personalmente la vicenda giudiziaria – racconta –- è stato faticoso ma sono davvero soddisfatto. Se attendo una riconferma del mio mandato? Sinceramente, ad ora, direi di no. E’ stato davvero impegnativo. Serviva una sede accessibile a tutti, in quella attuale della ex Lazzi i disabili non hanno accesso. L’altra buona notizia – chiosa Calzolari – è che nello spazio ex Lazzi la nuova giunta potrà portare servizi di altro genere, per migliorare la qualità della vita dei montecatinesi e ravvivare una zona degradata".

Si potrebbe pensare a ristrutturarla per trasferire la famosa scuola media, in attesa della costruzione di un polo scolastico agognato da più parti. L’iter sarebbe senz’altro più snello e meno impegnativo. La prima ipotesi di accordo con la Monaco risale alla fine del secondo mandato del sindaco Giuseppe Bellandi. La società Monaco, che aveva curato la ristrutturazione completa del Kursaal ed è rimasta proprietaria di diversi immobili all’interno dello storico complesso, voleva raggiungere un accordo con il Comune per rateizzare in quattro anni il proprio debito. In cambio, secondo l’ultima ipotesi, l’amministrazione avrebbe dovuto ricevere una serie di posti auto della parte sotterranea del complesso e alcuni fondi, tra cui quello che una volta ospitava il plastico del Kursaal. Così è stato. Adesso il flusso di personale della Montecatini Parcheggi & Servizi, tra cui gli ausiliari della sosta, potrà ridurre il senso di degrado che si percepisce nell’area all’interno del grande complesso, ristrutturato grazie al progetto di Aldo Rossi.

Giovanna La Porta