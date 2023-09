Montecatini: molestie ai passanti, scoppia il caso ."Servono più risorse per i controlli"

Montecatini Terme, 21 settembre 2023 – «L’ultimo episodio avvenuto nella zona tra via Felice Cavallotti e piazza X Settembre dimostra ancora una volta che questa città è troppo spesso nelle mani di soggetti pericolosi.

Ringraziamo le forze dell’ordine per la rapida soluzione del caso. A breve, ci recheremo nelle opportune sedi istituzionali per chiedere un rafforzamento degli organici di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza". Il Comitato ’Priorità: Sicurezza!’ commenta così il comportamento di due stranieri, originari dell’Est europeo, che martedì mattina hanno infastidito i residenti e gli ospiti degli alberghi nella zona a poche decine di metri dal municipio.

«È stata davvero una mattinata da Far West quella di martedì – sottolineano Sandro Schiavelli, presidente, Fabrizio Biondi, vicepresidente, e Alberto Lucarelli, segretario del gruppo – nella zona tra via Felice Cavallotti e piazza X Settembre. Ci sono giunte diverse segnalazioni in merito ai due individui che hanno molestato diversi passanti, tra residenti e ospiti degli hotel. Siamo rimasti esterrefatti quando abbiamo appreso che sono persino entrati dentro un albergo, creando vari disagi al gestore e allo staff, che dopo una concitata discussione sono riusciti ad allontanarli, facendoli smettere di molestare i clienti intenti a fare colazione.

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha riportato la dovuta tranquillità nella zona. Questi atti incivili non possono che ricevere la ferma condanna da parte del ’Comitato Priorità: Sicurezza’, che tramite alcuni dei suoi membri, è intervenuto nella zona per sincerarsi dell’accaduto e accertarsi che nessuno si fosse fatto male. Detto questo, nei prossimi giorni ci rivolgeremo alle sedi istituzionali più opportune per chiedere maggior personale delle forze dell’ordine e più attenzione per una città turistica come Montecatini, che troppo spesso è in balia di facinorosi.

È di pochi giorni fa la vil aggressione del portiere di notte di un albergo di viale Bicchierai da parte di alcuni ragazzi provenienti dal Montenegro, in gita". Gli esponenti del Comitato Priorità Sicurezza, in queste settimane, hanno incontrato il senatore Patrizio La Pietra, Fratelli d’Italia, e i dirigenti locali del partito del premier Giorgia Meloni. Il gruppo ha visto anche il sindaco Luca Baroncini, al quale ha presentato una serie di richieste per la maggior sorveglianza dei migranti presenti in alcuni alberghi e lo stop all’utilizzo delle strutture ricettive come Centri di accoglienza straordinaria. Da.B.