MontecatineSì valuta l’appoggio a Del Rosso

MONTECATINI

Proseguono i confronti tra liste civiche e partiti in vista delle elezioni amministrative 2024. Obiettivo: individuare i candidati a sindaco pronti e disponibili a entrare in corsa per conquistare il governo della città per altri cinque anni, fino al 2029.

Nei giorni scorsi una rappresentanza del gruppo civico MontecatineSì ha incontrato Claudio Del Rosso, avvocato montecatinese che ha già annunciato, attraverso il nostro giornale, la propria intenzione di candidarsi con una lista civica appoggiata dalle attuali forze di opposizione. Del Rosso, in altre parole, punta al consenso e al supporto del Pd, dei Cinque Stelle, di Italia Viva, di Azione e dei Bagnaioli. Gruppi che, al momento, siedono in consiglio sui banchi di minoranza. I MontecatineSì, che alle elezioni del 2019 non avevano conseguito seggi, sono rimasti una forza di opposizione che ha lavorato dietro le quinte, stimolando spesso i colleghi a prendere posizione sulle varie tematiche cittadine.

"Abbiamo parlato a lungo con Del Rosso – ha ammesso, da noi sollecitato, Massimo Morini –, ma è prematuro dare una valutazione di quanto emerso. Posso dire che stiamo esaminando con attenzione la possibilità di appoggiarlo come candidato a sindaco. Allo stesso tempo, prendiamo in esame anche altre strade". La lista civica MontecatineSì era rimasta delusa dal risultato delle amministrative 2019. ""Personalmente non ho intenzione di candidarmi – dice Morini –, ma come coordinatore sono disponibile a lavorare per il bene della città e per individuare la situazione migliore".

Il tempo fugge ed è tiranno, tra poco è Natale e in effetti l’unico candidato che al momento è uscito pubblicamente per affermare di volere entrare nel gioco (o giogo) delle candidature è proprio Claudio Del Rosso.

Giovanna La Porta