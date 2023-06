Monsummano Terme, Cinema sotto le stelle, torna l'appuntamento con film di successo

Torna anche quest’anno il cinema sotto le stelle. Le proiezioni, organizzate dal Comune in collaborazione con Il Parnaso, si tengono dal mercoledì alla domenica in un unico spettacolo alle 21,30 nel parco di Villa Renatico Martini. "Col progetto Cinema nel Parco – spiega il Comune – il parco aprirà le porte a tutti gli appassionati per proiettare alcune delle pellicole più recenti e di maggior successo per tutti i gusti. Si passerà da film di animazione come Super Mario Bros a quelli di avventura come l’ultimo Indiana Jones e molti altri. La novità di quest’anno è Cinema Revolution, iniziativa promossa dal ministero della Cultura grazie alla quale sarà possibile assistere a tutti i film italiani ed europei pagando il biglietto 3,50 euro".

Si comincia stasera con "Super Mario Bros" per proseguire domani con "L’ultima notte di amore" e venerdì 30 con "Non così vicino". Sabato 1 luglio "Tramite amicizia", domenica 2 "The Whale", mercoledì 5 "Il gatto con gli stivali 2", giovedì 6 "Fast X", venerdì 7 "Grazie Ragazzi", sabato 8 "Il grande giorno", domenica 9 "Witney, una voce diventata leggenda", mercoledì 12 "La stranezza", giovedì 13 "Creed III", venerdì 14 "Il primo giorno della mia vita", domenica 16 "Air, la storia del grande salto", mercoledì 19 "La sirenetta", giovedì 20 "Il ritorno di Casanova", venerdì 21 "Babylon", sabato 22 "3 di troppo", domenica 23 "The Fabelmans", mercoledì 26 "Elemental", giovedì 27 "Il sol dell’avvenire", venerdì 28 "L’ombra di Carvaggio", sabato 29 "Indiana Jones e il quadrante del destino", domenica 30 "Il colibrì". Il biglietto intero costa 6 euro e in caso di maltempo non è previsto il rimborso. Info 0572 508601 o cinemaimperiale.it.

A.F.