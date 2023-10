Misff, via alle proiezioni e agli spettacoli serali

L’edizione 2023 del “Montecatini International Short Film Festival“ entra nel vivo oggi con il via le proiezioni, ad accesso gratuito, dei cortometraggi in gara nella selezione ufficiale del festival e di quelli delle rassegne collaterali. Partenza alle 9.30 al Cinema Excelsior con le proiezioni in gara, provenienti da tutto il mondo, nelle categorie fiction, animation, documentary ed experimental. Alle ore 15, sempre al Cinema Excelsior, appuntamento con la rassegna cinematografica Giffoni Innovation Hub, con le proiezioni dei migliori cortometraggi visti nel corso dell’ultima edizione del festival. La giornata di oggi vede anche in programma la rassegna cinematografica dedicata al cinema armeno, dalle 14.30 presso la sala Portoghesi delle Terme Tettuccio. Sempre alle Terme Tettuccio alle 20.30 è la volta del Music film show, con le più belle colonne sonore della storia del cinema italiano e straniero. A seguire, alle 21.30, il festival dedica un omaggio a Italo Calvino con lo spettacolo teatrale Montecristo.